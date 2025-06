Ator da região, Matheus Tube incendeia as telas como o Curupira em nova aventura “De volta ao Sítio”

De Volta ao Sítio – Uma Nova Aventura” tem pré-estreia dia 29 de junho com elenco estrelado e mensagem de preservação ambiental.

O cinema nacional ganha um novo destaque no próximo dia 29 de junho com a pré-estreia do longa-metragem “De Volta ao Sítio – Uma Nova Aventura”, inspirado na clássica obra de Monteiro Lobato e na icônica série Sítio do Picapau Amarelo. A produção é uma celebração à cultura e ao folclore brasileiro, oferecendo uma releitura contemporânea cheia de emoção, aventura e reflexões sobre a natureza e as raízes culturais.

Entre os destaques do elenco está o ator Matheus Tube, de 23 anos, natural de Nova Campina – SP, que interpreta o lendário Curupira, um dos “protetores da mata” ao lado de Saci (Cleber Gonçalves) e Iara (Ana Luiza Barros). Juntos, eles ajudam Narizinho em sua missão de salvar o sítio de uma ameaça iminente: uma proposta de venda feita por um poderoso fazendeiro.

A história começa com a chegada de uma carta misteriosa entregue pelo Visconde de Sabugosa (Henry Fiuka), trazendo o dilema entre vender o sítio e resolver problemas financeiros, ou lutar para preservar seu valor histórico e sentimental. A narrativa se intensifica com a chegada das férias escolares, reunindo os netos de Dona Benta, incluindo Pedrinho (Gabriel Toesca) e os filhos de Tio Barnabé (Roberto Luis), que descobrem pistas sobre um personagem enigmático chamado Baltazar (Ariel Mosche), essencial para o desfecho da trama.

Em uma virada surpreendente, até a tradicional vilã Cuca (Isa Chiarion) une-se à turma para evitar a destruição do sítio, mostrando que, diante de uma causa maior, alianças inesperadas podem surgir.

“Uma Nova Aventura” resgata a magia do Sítio do Picapau Amarelo com uma abordagem moderna, convidando o público a refletir sobre a preservação do meio ambiente, a importância das raízes culturais e os laços familiares.

Com uma mistura de fantasia, humor e emoção, o filme promete tocar o coração de fãs nostálgicos e conquistar uma nova geração.

