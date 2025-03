Março Lilás e Azul: mês de conscientização ao câncer do colo do útero e câncer de intestino

Março é um mês especial em que nos unimos para aumentar a conscientização sobre o câncer do colo do útero e o câncer de intestino. As cores lilás e azul representam a luta contra essas doenças que afetam tantas vidas.

Câncer do Colo do Útero: A detecção precoce é fundamental! O exame de Papanicolau é uma ferramenta poderosa para identificar alterações nas células do colo do útero. Mulheres, cuidem-se! Agendem suas consultas e façam seus exames regularmente.

Câncer de Intestino: A prevenção também é essencial aqui! Manter uma dieta equilibrada, rica em fibras, e realizar exames periódicos, especialmente após os 50 anos, são passos importantes para a detecção precoce.

(Via Santa Casa de Itapeva)