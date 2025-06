Prefeitura realiza manutenção corretiva na galeria de água pluvial na Avenida Paulina de Moraes

A Prefeitura Municipal informa que, no último final de semana, foi realizada uma intervenção pontual na galeria de água pluvial localizada na Avenida Paulina de Moraes. Diferentemente do rompimento ocorrido anteriormente em frente ao Posto Zanforlin, desta vez tratou-se de uma manutenção corretiva em um trecho específico da galeria de concreto, que se conecta à rede principal.

A ação foi executada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços e, no momento, aguarda a aplicação da massa asfáltica para a completa finalização do serviço.

De acordo com a secretaria, ocorrências como essa são frequentes em virtude do relevo do município, da antiguidade do sistema de drenagem e do aumento expressivo dos volumes de precipitação pluviométrica nos últimos anos.

Por esses motivos, além das manutenções rotineiras, a administração municipal reconhece a necessidade de novos investimentos estruturais com foco na modernização e a ampliação da capacidade do sistema de drenagem pluvial.

