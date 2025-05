Combate ao abuso e exploração sexual infantil: Blitz Educativa Maio Laranja mobiliza a comunidade na EE PEI Honorato Ferreira da Silva

Na última sexta-feira (16), alunos, professores, funcionários e gestores da EE Honorato Ferreira da Silva saíram em caminhada pelas ruas do Distrito de Itaboa para a campanha Blitz Educativa Maio Laranja.

A Blitz Educativa Maio Laranja é uma campanha nacional de conscientização e enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que se realiza em todo o país, com foco especial no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual, em 18 de maio.

A campanha busca alertar a sociedade sobre a gravidade do problema e a necessidade de tomar medidas para prevenir e combater a violência.

A Blitz Educativa Maio Laranja tem como objetivo sensibilizar a população, divulgar os canais de denúncia e promover ações de proteção e apoio às vítimas.

“No Brasil, a violência sexual é uma realidade que afeta milhares de crianças e adolescentes”, destacou a vice-diretora Nirlei Oliveira.

“É de suma importância a denuncia de qualquer suspeita de abuso ou exploração sexual, sendo essa, passivo de ser anônima”, disse o diretor da unidade Escolar Rogério de Moura Jorge.

“Os sinais de abuso aparecem com as alterações no comportamento da criança, medo de ir à escola, isolamento social entre outros, reforçou a equipe do Conselho Tutelar.

“A Blitz Educativa Maio Laranja é muito importante, pois mobiliza a sociedade para a luta contra o abuso e a exploração sexual infantil”, finalizou a vice-diretora da Unidade Escolar, professora Valdirene Aparecida de Oliveira.