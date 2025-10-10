 ‘Mães em Diálogo’ chega a Ribeirão Branco com oficinas voltadas ao fortalecimento emocional e empreendedorismo feminino

Iniciativa integra parceria entre Sebrae-SP e Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, dentro do programa ‘SP por Todas’

Na última semana, o município de Ribeirão Branco recebeu a oficina ‘Seja a melhor versão de si mesma’, realizada pelo Sebrae-SP como parte do projeto ‘Mães em Diálogo’, iniciativa piloto desenvolvida em parceria com a Secretaria de Políticas para a Mulher (SPM) e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no âmbito do programa estadual ‘SP por Todas’.

As capacitações ocorreram na Subprefeitura do Distrito de Itaboa e na Câmara Municipal de Ribeirão Branco, reunindo mães da rede estadual de ensino em um momento de acolhimento, reflexão e aprendizado. Também estiveram presentes autoridades locais, como vereadores, o prefeito, Tuca Ribas, o vice-prefeito, Alessandro Lê, além de representantes das secretarias municipais e mulheres convidadas.

A oficina, conduzida pela analista de negócios do Sebrae-SP, Letícia Marques, integra a metodologia do programa Sebrae Delas e abordou temas como autoestima, autoconhecimento, valorização, autonomia e liberdade financeira da mulher.

“O projeto tem como objetivo desenvolver emocionalmente as mães da rede estadual de ensino, reforçando a força de realização da mulher e criando um espaço seguro para troca de conhecimento e experiências. A mulher que se reconhece e se valoriza tem mais poder para transformar a sua realidade e a da sua família”, explica Letícia.

A ação é fruto de um convênio de cooperação técnica firmado entre o Sebrae-SP e a Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, com o intuito de levar conteúdos de gestão, empreendedorismo e fortalecimento pessoal às mulheres em diversos territórios.

“O ‘Mães em Diálogo’ tem sido um espaço potente de escuta e conexão, promovendo não apenas o empoderamento individual, mas também o fortalecimento de redes de apoio entre mães, comunidade escolar e poder público. A expectativa é que, a partir dos resultados dessa etapa piloto, novas ações sejam ampliadas para outras regiões do estado”, finaliza a analista de negócios.