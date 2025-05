Secretaria de Obras e Serviços finaliza os trabalhos de macrodrenagem no cruzamento da Rua Pires Fleury

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços finalizou nesta terça-feira(29), a obra de macrodrenagem no cruzamento da Rua Pires Fleury com a Rua Dom Luiz de Souza na área central da cidade.

A obra no trecho que vinha sendo executada desde o dia 10 de março, tinha a finalidade de sanar os problemas crônicos de drenagem na região central.

O secretário de Obras e Serviços Diego Carvalho explicou o trabalho realizado entre as vias públicas. “O sistema de macrodrenagem na região central, embora trouxe transtornos no trânsito quando de sua execução, representa um avanço significativo na capacidade de escoamento de águas pluviais, favorecendo os estabelecimentos lindeiros e toda a população que por ali transita. Pouco a pouco, o sistema de macrodrenagem toma forma e em alguns anos, espera-se a resolução total da questão de chuvas no centro da cidade, enfatiza o titular da pasta.

Lembrando também que o tráfego de veículos será normalizado amanhã(30), por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social em parceria com o Demutran – Departamento Municipal de Trânsito.