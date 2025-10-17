Vereador sugere implantação de lixeiras subterrâneas em Itapeva

Por meio da Indicação nº 707/2025, o vereador Roberto Comeron sugeriu à prefeita de Itapeva, Adriana Duch, que o município realize estudos técnicos para a elaboração de um projeto de instalação de lixeiras subterrâneas em pontos estratégicos da cidade.

De acordo com o parlamentar, a medida busca melhorar a limpeza urbana, reduzir custos com a coleta de lixo e proporcionar mais higiene no descarte de resíduos, especialmente em locais de grande movimentação.

“Esse tipo de equipamento é prático, moderno e contribui para evitar o mau cheiro e a poluição visual, desde que seja utilizado de forma correta”, justificou Comeron.

A proposta prevê que as lixeiras subterrâneas sejam instaladas em praças, áreas públicas e locais de grande circulação de pessoas, podendo também ser estendidas a pontos da zona rural.

(Imagem ilustrativa)