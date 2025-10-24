Lira Itapevense – 63 anos de música e memória

Em uma celebração que promete unir história, arte e emoção, a corporação musical Lira Itapevense convida a comunidade de Itapeva (SP) para comemorar seus 63 anos de atividade com um concerto especial no dia 25 de outubro, às 20h, no Teatro Profª Terezinha Silva.

Uma trajetória que ressoa na cultura local

Fundada em 1962, segundo registro nas redes sociais da própria corporação. A Lira Itapevense rapidamente se consolidou como um símbolo da música e da tradição em Itapeva. Em 2022, completou 60 anos de atividades, tendo o maestro Henrique Silva à frente da regência nesse momento recente.

Além disso, a corporação foi objeto de reconhecimento institucional: o Projeto de Lei 187/2023 da Câmara Municipal de Itapeva propõe o reconhecimento da Lira Itapevense como Patrimônio Cultural, Histórico e Imaterial do Município. Essas evidências mostram que a instituição vai além de um conjunto musical — trata-se de um elo vivo com a memória e o patrimônio cultural de Itapeva.

O evento – marca, repertório e significado

O concerto de 25 de outubro, marcado para as 20h, no Teatro Profª Terezinha Silva, se reveste de especial significado: 63 anos, mais de seis décadas de música compartilhada, ensaios, saídas, apresentações nas praças, ruas e teatros da cidade.

Nos últimos anos, a Lira Itapevense tem ampliado suas atuações para além do centro: o projeto “Lira na Praça” levou concertos para bairros e distritos, com repertório que mescla clássicos, MPB, rock, pop e instrumentais que atravessam gerações.

O cartaz do evento transmite essa pluralidade: instrumentos de sopro, percussão, metais e madeiras, num ambiente festivo que celebra tanto o passado quanto o presente da corporação.

Anote na agenda:

Concerto de 63 anos da Lira Itapevense

Local: Teatro de Bolso – Itapeva/SP

Data: 25/10 (sexta-feira)

Horário: 20h

Entrada gratuita