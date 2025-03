Feliz aniversário, Kiko Carli – homenagem de Capitão Maciel

No cenário jornalístico de Itapeva, poucos nomes são tão emblemáticos quanto o de Kiko Carli. Com uma carreira que se estende por décadas, Kiko se tornou um verdadeiro ícone do jornalismo esportivo e policial, sendo reconhecido não apenas pela sua dedicação à profissão, mas também pela sua habilidade em capturar a essência das histórias que relatava.

Lembro-me claramente dos meus primeiros anos como Tenente como Comando de Força Patrulha na região do então inaugurado 54º Batalhão de Policia Militar do Interior, quando as ocorrências começavam a pipocar e, em meio ao caos, lá estava Kiko, sempre pronto para a ação. Com seu gravador em mãos e um olhar atento, ele surgia do nada com sua pergunta tradicional: “O que houve Tenente?” Era quase como se ele tivesse um radar para notícias. Muitas vezes, tentávamos nos esquivar de suas perguntas incisivas e da implacável gravação, mas era difícil escapar de seu ímpeto por informação.

Kiko tinha um talento especial para estar no lugar certo na hora certa. Seja durante uma operação policial ou na delegacia, sua presença era constante. Ele não apenas informava a população sobre os acontecimentos da cidade; ele contava histórias. Histórias que refletem a vida real, os desafios enfrentados pela comunidade e as emoções que permeiam cada ocorrência. Sua paixão pelo jornalismo o impulsionava a buscar a verdade, mesmo quando isso significava correr atrás de informações em situações delicadas.

No campo do esporte, Kiko também se destacou. Ele sempre teve um olhar apurado para as nuances das competições locais e regionais, trazendo à tona o talento dos atletas da cidade e promovendo um sentimento de orgulho entre os itapevenses. Seu compromisso em dar voz aos esportistas e destacar suas conquistas é admirável e contribuiu para o fortalecimento da cultura esportiva na região.

O legado de Kiko Carli vai além das matérias que escreveu ou das reportagens que produziu. Ele inspirou uma geração de jornalistas e comunicadores a se dedicarem à busca pela verdade e à importância da informação precisa. Sua ética profissional e determinação são exemplos a serem seguidos por aqueles que desejam trilhar o caminho do jornalismo.

Em suma, Kiko Carli é mais do que um jornalista; ele é uma figura icônica em Itapeva, alguém que fez história ao documentar a vida da cidade com paixão e integridade. E mesmo aqueles como eu, que tentaram escapar de suas perguntas incisivas no início da carreira, reconhecem seu valor inestimável para a comunidade. Hoje celebramos não apenas suas conquistas profissionais, mas também sua contribuição para fazer de Itapeva um lugar mais informado e conectado.

Parabéns ao Kiko Carli! Seu legado jornalístico está entranhado nas veias de seus descendentes que continuam a levar adiante o trabalho no ITANEWS, um dos maiores veículos de informação da nossa região que se moderniza com o tempo para manter a população cada vez mais informada dos fatos “doa a quem doer”, que sua paixão pela verdade e compromisso com o jornalismo continuem imperar as novas gerações e a manter viva a chama do bom jornalismo em Itapeva e na nossa região.

Capitão PM Vilmar Duarte Maciel é oficial da Polícia Militar, Mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, pelo Centro Autos Estudos da Policia Militar do Estado de São Paulo (CAES), possui vários artigos científicos na área de segurança pública e com experiência em gestão de segurança pública, atualmente é Chefe da Seção de Policia Militar Judiciaria e Disciplinar do 54º BPM/I em Itapeva/SP.