Kelvin Olberg: o talento itapevense que brilha nos eSports e nas lives

Conhecido como God Katchau, o jovem jogador de Itapeva conquista espaço no cenário gamer, mostra talento nas lives e prova que é possível trabalhar e correr atrás dos sonhos.

O itapevense Kelvin Olberg, mais conhecido no mundo dos games como God Katchau, vem se tornando um dos grandes nomes em ascensão no cenário dos eSports brasileiros. Jogador da equipe GOD, ele chama atenção pelas jogadas precisas, pelo carisma nas transmissões e pela determinação de quem não para de evoluir.

Além de ser destaque nas competições e nas lives, Kelvin também mostra seu lado batalhador: ele trabalha durante o dia e, mesmo com a rotina corrida, encontra tempo para treinar, criar conteúdo e se dedicar ao que ama.

Representando com orgulho a cidade de Itapeva, God Katchau prova que talento, esforço e foco podem levar qualquer sonho longe. Parabéns!