Júlio Ataíde indica implantação de semáforo em ruas da Vila Nova

O vereador Júlio Ataíde (PL) fez uma indicação à Prefeitura Municipal de Itapeva para que seja verificada a possibilidade de implantação de semáforo no cruzamento entre as ruas Pilar, Barão do Rio Branco e Avenida Brasil, na Vila Nova.

O pedido de semáforo, principalmente no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Avenida Brasil, já é antigo, uma vez que os moradores relatam a quantidade de acidentes registrados nesse local. Outro ponto é a demora para que os pedestres consigam atravessar a rua, devido ao fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico.

Em sua indicação, Júlio cita exatamente essa questão. De acordo com o vereador, a benfeitoria se justifica devido ao fluxo de veículos intenso, que tem por base relatos de motoristas, pedestres, incluindo crianças que utilizam a referida via pública e alegam que o limite de velocidade não tem sido respeitado o que causa risco de acidentes.

Segundo Júlio, o pedido de instalação de semáforo nesses pontos visa garantir maior segurança e comodidade às pessoas que moram e trafegam por ali.