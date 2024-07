Atletas do Projeto Judô Ajuda Buri participaram no último domingo (30) do 9º torneio de Judô, em Angatuba/SP. Por apenas um ponto, a equipe buriense acabou ficando em segundo lugar na contagem geral.

O evento reuniu aproximadamente 25 equipes de cidades da região que pertencem a 16ª Delegacia Sul de Judô da Federação Paulista.

“Foi um torneio muito disputado e muito bem organizado pela Prefeitura de Angatuba, Academia Kodokan de Judô. Deixo aqui os meus agradecimentos aos atletas, aos pais e a Prefeitura de Buri, Secretaria de Esportes. Gratidão por todo apoio” agradeceu a Sensei Suzana Oliveira.

(Foto: Suzana Oliveira / Texto: Michel Lopes)