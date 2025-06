Judocas de Capão Bonito conquistam medalhas em campeonato paulista de alto nível

No último sábado, dia 14 de junho, Capão Bonito foi representada com garra e dedicação no Campeonato Paulista por Faixa de Judô, evento de alto nível técnico realizado na cidade de Mauá, em São Paulo.

A delegação local contou com seis atletas da Associação Projeto Judô Goya, que enfrentaram adversários de renomadas agremiações de todo o estado.

Mesmo diante de lutas duríssimas e o alto rendimento dos oponentes, os capão-bonitenses não se intimidaram e conquistaram duas importantes medalhas para o município.

A atleta Beatriz Eduarda brilhou na categoria Sub-18, faixa roxa – peso ligeiro, conquistando medalha de prata após uma sequência de lutas marcadas por técnica e resistência.

Já o judoca Juliano Lagares, competindo na categoria Sênior, faixa preta – meio pesado, garantiu a medalha de bronze, coroando sua atuação em um dos níveis mais exigentes da modalidade.

A participação no campeonato é mais uma demonstração do potencial dos atletas formados pelo Projeto Judô Goya, que seguem em constante evolução, mesmo enfrentando estruturas e investimentos muito inferiores aos dos grandes centros esportivos do Estado.

Agora, os treinos seguem intensificados, com foco nos próximos desafios que incluem seletivas para o Campeonato Paulista Sênior e Aspirante, etapas decisivas para o avanço dos atletas no cenário estadual.

A conquista dessas medalhas é motivo de orgulho para Capão Bonito, refletindo o esforço coletivo de atletas, treinadores e familiares em manter o esporte como instrumento de transformação e superação.

(Via Prefeitura de Capão Bonito)