Francisco Emílio de Paula Filho, 15 anos, é um apaixonado pelo mundo do Motocross. Ele começou a andar de moto com apenas quatro anos de idade por incentivo de seu pai Francisco e sua mãe Rosalina. “Acho que eu já nasci andando de moto (risos). Meu pai sempre me incentivou, então o sonho dele também virou o meu”, disse.

Embora tenha começado a pilotar aos quatro anos, somente com oito que iniciou nas competições, participando do Brasileiro e Arena Cross. Com 10 anos, ele foi campeão do Arena Cross, porém um erro o tirou o título. “Essa época foi bem difícil para mim. Foi um erro meu e da minha equipe, logo depois da corrida eu sai com a minha moto do parque fechado, com isso fui desclassificado dessa corrida, perdi 20 pontos e acabei perdendo o título. Tudo isso serviu de lição e seguimos em frente”, lembrou.

Títulos já conquistados por ele no cenário nacional: bicampeão Paulista 2018/2019; campeão Dirt Action2018; campeão brasileiro Arena Cross 2018; campeão Copa São Paulo 2019.

Três anos atrás, Francisco resolveu dar uma pausa no Motocross, deixando seu sonho estacionado pelo período de um ano, mas foi o suficiente para perceber que o esporte era realmente o que queria para sua vida. No ano passado, ele voltou, mas já estava muito grande para sua categoria. “Retornei então na categoria Mx2 junior com uma moto de 250c. Eu tinha tamanho para a moto, mas não tinha força para controla-la. Foi aí que, junto com minha família, decidi treinar bike e academia para me fortalecer e poder pilotar”, explicou.

O garoto ficou por seis meses treinando desta forma para poder retornar aos treinos de Motocross. “Voltei a competir na Copa São Rafael, no Campeonato Paulista, na do Mauro e Brasileiro. E agora pretendo fazer a pré-temporada forte, para poder ser competitivo e representar bem a minha cidade e toda a região em 2024”, finalizou.

Boa sorte, Francisco. Sucesso!

Fotos: @roller.shot