Desenvolve SP promove Jornada de Crédito em Itapeva

A cidade de Itapeva vai receber no próximo dia 15 de maio, a Jornada de Crédito da Desenvolve SP e do Banco do Povo Paulista, ligadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Na oportunidade, o diretor-presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito e sua equipe de consultores apresentarão as linhas de crédito para micros, pequenos e médios empreendedores. Podem participar empreendedores de todos os ramos da economia (agronegócio, indústria, comércio e serviços).

A Jornada de Crédito apresenta, tanto para empreendedores estabelecidos quanto para quem pretende abrir um negócio, as linhas de crédito oferecidas pela Desenvolve SP e pelo Banco do Povo, voltado para microempreendedores individuais (MEI). Ambas as instituições são vinculadas à Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE).

Antecipe a sua inscrição aqui: https://forms.gle/Lh5wUvAVjzLguvoU8

SERVIÇO

JORNADA DE CRÉDITO DESENVOLVE SP

🗓️Data: 15 de maio de 2025

⏰Hora: 18h30

📍Local: Teatro de Bolso de Itapeva

Endereço: Calçadão Dr .Pinheiro, 442, Centro, Itapeva – SP, 18400-005

(Na imagem: Diretor-presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito)