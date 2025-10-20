Atletas itapevenses conquistam seis medalhas no Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu 2025

No último domingo, dia 19 de outubro, atletas de Itapeva participaram do Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu 2025, realizado na cidade de Barueri (SP) e promovido pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu (FPJJ).

A competição reuniu atletas de todo o estado de São Paulo, abrangendo categorias que vão desde o público mirim até o master 6. O evento é um dos mais tradicionais do calendário esportivo da modalidade, reunindo competidores de altíssimo nível em dois dias intensos de disputas.

Representando o município, a equipe Team Maurinho obteve excelente desempenho, conquistando seis medalhas, sendo uma de ouro, três de prata e duas de bronze. O resultado reforça o destaque da equipe no cenário paulista e o crescimento do Jiu-Jitsu itapevense.

De acordo com os representantes da equipe, o resultado é fruto de muito treino, dedicação e união:

“Essa conquista não é apenas nossa, mas de todos os cidadãos itapevenses que torcem, apoiam e acreditam em nós”, ressaltou a equipe em nota.

Os atletas também agradeceram à Prefeita Municipal Coronel Adriana Duch Machado e ao Secretário de Esportes Ronaldo pelo apoio constante às competições, além dos parceiros, amigos e familiares que incentivam o grupo.

O agradecimento se estende ainda ao professor Mauro Sérgio, responsável pelos treinos e pela preparação dos atletas.

“Sem o nosso professor e sem o apoio dos alunos da Academia Team Maurinho, esses resultados não seriam possíveis”, destacaram.

Com mais essa conquista, Itapeva segue consolidando seu nome no esporte estadual e mostrando a força de seus atletas nos tatames.