Escola Estadual Jeminiano David Muzel integra lista de escolas cívico-militares na região

Estado retomou a implementação deste modelo escolar.

A Escola Estadual Jeminiano David Muzel, de Itapeva, foi incluída no grupo de unidades que irão adotar o modelo cívico-militar na região de Itapetininga. A escola atende cerca de 380 estudantes do ensino médio e está entre as instituições contempladas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

A ampliação do programa foi possível após o Tribunal de Justiça de São Paulo encerrar, nesta quarta-feira (19), a ação de inconstitucionalidade movida pela Apeoesp. A Procuradoria Geral do Estado (PGE-SP) defendeu a legalidade do edital de seleção dos monitores militares, permitindo o prosseguimento da implantação. A Seduc informou que a escolha dos profissionais já está concluída e a lista será republicada no Diário Oficial do Estado.

Além de Itapeva, outras cinco cidades da região também terão unidades que vão adotar o modelo:

•Avaré: EE Dona Maria Izabel Cruz Pimentel – cerca de 570 alunos dos anos finais e ensino médio;

•Itaí: EE João Michelin – aproximadamente 770 alunos;

•Itapetininga: EE Prof. Alceu Gomes da Silva – cerca de 260 estudantes dos anos finais;

•Itararé: EE Professora Esther Carpinelli Ribas – cerca de 570 alunos;

•Tapiraí: EE Bairro do Turvo – cerca de 300 alunos dos anos finais e ensino médio.

A adoção do modelo faz parte do processo iniciado no primeiro semestre de 2025, quando a Seduc-SP selecionou as primeiras 100 escolas estaduais que optaram pelo sistema cívico-militar após consulta pública com a comunidade escolar. Como o número de unidades aprovadas ultrapassou o limite previsto, critérios técnicos — como quantidade de votos, níveis de ensino oferecidos e localização geográfica — definiram as escolas selecionadas.