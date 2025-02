Jardim Bela Vista é o bairro com mais casos confirmados de Dengue em Itapeva

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde informa que no Boletim Informativo da Dengue desta quarta-feira (19), constam 449 casos notificados e 26 confirmados, no município de Itapeva. No momento, nenhum paciente encontra-se internado com a doença.

A Secretaria da Saúde também divulga os casos positivos em cada bairro da cidade. O bairro Bela Vista lidera o ranking com 8 casos de Dengue, seguido pelo bairro Cimentolândia com 4 casos e a Vila Nova com 3 ocorrências positivas.

Elimine os criadouros:

Tendo em vista o aumento de casos na cidade, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde e da Vigilância Ambiental, reforçam a importância de intensificar os cuidados para eliminar os focos do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Ações de prevenção, tais como, a máxima atenção para a eliminação de criadouros que possam acumular água parada em depósitos de armazenamento de água elevados (caixas d’água, tambores, depósitos de alvenaria, calhas) e no nível do solo (tonel, tambor, barril, cisternas, caçamba) são fundamentais, pois se trata da principal causa de proliferação do mosquito.

Fique atento aos sinais: febre, dor de cabeça, vômito, dores no corpo, fraqueza e cansaço, perda de apetite, dor no fundo dos olhos e procure a sua Unidade de Saúde de referência.