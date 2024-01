A cidade vizinha Itararé está devastada pelo falecimento de uma criança de apenas 8 anos, que faleceu após ser atropelada por um caminhão.

O fato ocorreu na Vila Tônico Adolfo, onde o garoto estava andando de bicicleta.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal local, Regional Notícias, o motorista não conseguiu evitar o atropelamento. A vítima foi socorrida pela Guarda Municipal e levada ao Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Munícipes relataram que foi tentado acionar o SAMU e o Corpo de Bombeiros, mas por problemas nas linhas telefônicas as chamadas caiam em outras cidades. Por isso, a GCM fez o socorro do menino no local. A Polícia Civil irá investigar o caso.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e toda população de Itararé.