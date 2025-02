Itararé terá Carnaval com desfile da Gaviões da Fiel

A Prefeitura de Itararé, por meio da Coordenadoria de Cultura, anunciou uma programação recheada de atrações para o Carnaval de Rua 2025, que promete agitar foliões de todas as idades durante quatro dias. Entre os destaques da festa, está a chegada inédita da Escola de Samba Gaviões da Fiel, de São Paulo, que irá desfilar pela primeira vez na cidade.

Todos os dias a festa acontece na Praça Francisco Alves Negrão (São Pedro), coração da cidade e palco para o evento que promete abalar a região.

A folia começa no sábado (1) com a abertura oficial a partir das 20h. Quem comanda a festa na primeira noite é a Banda Marcial Cavaleiros Vermelhos de Capão Bonito (SP). Em seguida sobre ao palco a prata da casa, Banda Mister Momo, garantindo a animação dos foliões.

No domingo (2), a programação conta com matinê às 15h, com o Grupo Vênus fazendo a abertura, e às 16h o som da Banda Mister Momo continua a festa, proporcionando diversão para toda família.

À noite, a cidade viverá um momento histórico: a Gaviões da Fiel, uma das mais tradicionais escolas de samba de São Paulo, trará todo o brilho, ritmo e samba no pé diretamente da passarela do Anhembi para a rua São Pedro, a partir das 20h.

O desfile iniciará na rua São Pedro no cruzamento com a rua Coronel Frutuoso e seguirá até a praça Francisco Alves Negrão, onde subirá ao palco para encantar a todos com a explosão do carnaval das passarelas.

A Prefeitura convida blocos e foliões locais para acompanharem e participarem do desfile, tornando a festa ainda mais especial.

E logo a seguir o evento continua com a apresentação da Banda Pura Arte Samba e Carnaval, que promete levar ao público uma noite para dançar, pular e brincar.

Na segunda-feira (3), às 20h, a folia seguirá a todo vapor com o show da Banda Pagode do Gaya, trazendo um repertório repleto de sucessos do pagode para embalar a noite.

Já na terça-feira (4), a festa contará com mais uma matinê, a partir das 15h, com a Banda Vênus e encerrando o evento sobe ao palco a Banda Tiffany, garantindo que a despedida do Carnaval de Itararé seja marcada por muita música e diversão.

Matinês

A Prefeitura divulga ainda que as duas matinês, no domingo e na terça-feira ainda contarão com brinquedos para todas as crianças. A praça se tornará um verdadeiro parque de diversão com cama elástica, dois tobogãs, touro mecânico, futebol de sabão e muito mais. E o melhor tudo, totalmente gratuito para todas as crianças.

Feiras

Abrilhantando o evento haverá Feira de Artesanato, reunindo artesãos do município divulgando suas artes e cultura. Além dos artistas, o evento contará com praça de alimentação, além da tão esperada Feira da Lua, com a presença dos feirantes do município.