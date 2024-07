Há menos de um mês para iniciar a edição de 2024 do programa culinário Bake Off Brasil, fomos surpreendidos com a participação de uma conterrânea! Alessandra Ibrahim é empresária Itapevense, que tinha confeitaria em Itapeva, época em que se inscreveu no programa. Sua família é de Itapeva, mas ela mora há seis anos em Sorocaba.

Alessandra irá disputar o título de Melhor Confeiteira Amadora do Brasil, disputando com outros apaixonados pela arte da confeitaria.

O Bake Off Brasil 2024 estreia dia 5 de agosto, para quem tem acesso aos canais Max e Discovery Home & Health e no dia 10 de agosto no SBT. O programa será apresentado pela artista Fabiana Karla.

Na próxima edição digital do Ita News, sexta-feira (19), teremos entrevista completa com a Alessandra!

Boa sorte, @alessandra.ibrahim @aitakeacake

Somos #teamalessandra

#bakeoffbrasil #sbt