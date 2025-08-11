Itapeva recebe as carretas do São Paulo Por Todas no dia 18

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, chega a Itapeva com as carretas de mamografia e empreendedorismo do programa SP Por Todas. Entre os dias 18 e 30 de agosto, as mulheres do município terão acesso a exames de mamografia para diagnóstico precoce do câncer de mama, cursos gratuitos de capacitação profissional oferecidos em parceria com Sebrae e Senar e a orientações jurídicas fornecidas pela Defensoria Pública.

A secretária estadual, Valéria Bolsonaro, estará presente no primeiro dia de atendimento, segunda-feira (18/08), às 11h, para abertura das carretas na cidade.

A carreta da mamografia realiza até 50 atendimentos diários. As mulheres entre 50 e 69 anos podem fazer seus exames apresentando apenas o cartão do SUS e o RG. Já aquelas que têm entre 35 e 49 anos ou acima de 70, deverão levar também o pedido médico.

Os cursos de empreendedorismo oferecem formação e oportunidades para mulheres interessadas em conquistar sua independência financeira. São diversos temas como: Limpeza de Pele e Skincare Profissional, Informática Básica, Cortes de Cabelo e Fotografia Comercial.

A ação também contará com atendimento da Defensoria Pública e da Delegacia da Mulher, além da participação da OSC Negra Sim, realizando orientações direcionadas à Assistência Social. Os atendimentos são das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 12h.

Itapeva – SP

Data: 18/08/2025

Endereço: Praça Zico Campolim, Vila Ophélia

Para se inscrever nos cursos: https://forms.office.com/r/1zNPQLWbq7?origin=lprLink