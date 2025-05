Secretaria de Finanças de Itapeva apresenta saldo positivo de R$ 16,4 milhões na prestação de contas do 1º quadrimestre de 2025

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Finanças realizou a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2025 em uma audiência pública na Câmara na segunda-feira (26). Segundo os representantes do Poder Executivo, os primeiros quatro meses da gestão Coronel Adriana Duch Machado representaram um saldo positivo de R$ 16,4 milhões na relação entre receitas e despesas.

Apesar dos números positivos, o secretário de Finanças, Laércio Lopes, alertou que isso não significa que os problemas financeiros do município estão sanados.“Os primeiros meses do ano são os que a gente tem um pouco mais de recursos e que agora entra um período muito mais difícil para gente. Por isso que é necessário ter esse monitoramento,por meio de fluxo de caixa,de pagamento”.

Essa tranquilidade maior na reta inicial do ano se dá devido a maior entrada de recursos, principalmente por meio de impostos como o IPTU e o IPVA. Ainda assim, Laércio destacou o trabalho de austeridade que vem sendo buscado no Executivo. “Temos trabalhado com muita efetividade e assiduidade para poder tratar os recursos públicos com eficiência, clareza e transparência”, afirmou.

Nesse primeiro quadrimestre, o município já teve uma receita primária de R$ 192,7 milhões (39,29% do previsto para o ano na Lei de Diretrizes Orçamentárias) e uma despesa primária de R$ 176,3 milhões (36,18% do previsto). Isso representa um resultado primário de R$ 16, 4 milhões.

Esse número representa o superávit das contas do município excluindo os juros da dívida pública. Quando esse valor é levado em consideração, temos o resultado nominal. Esse número foi ainda melhor, com um resultado positivo em R$ 28,4 milhões.

Falando em dívidas,Itapeva iniciou o ano com uma dívida consolidada (obrigações financeiras de longo prazo) de R$ 23,9 milhões, número que caiu para R$ 21,4 milhões ao fim do quadrimestre. O destaque fica para os restos a pagar, que foram quase abatidos em cerca de 90%, caindo de R$ 12 milhões para R$ 1,2 milhões.

Também estiveram presentes secretários de outras pastas, como Coordenação e Planejamento (Alexsandro Nogueira), Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Paulinho Saponga) e Administrações Regionais (Eduardo Silva), além do procurador geral do Município, Victor Roncon de Melo, do vice-prefeito Generci Assis Neves,além de outras lideranças políticas e cidadãos do município.

(Com informações da Assessoria de Imprensa da Prefeitura e da Câmara de Itapeva).