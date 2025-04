Prefeitura de Itapeva realiza a cessão de uma sala, que será adaptada aos alunos com deficiência do Projeto Guri

Na segunda-feira, dia 31 de maio, a prefeita Coronel Adriana Duch Machado e o secretário de Cultura Samir Lahoud estiveram nas dependências do Complexo Cultural Newton de Moura Müzel, para fazer a entrega das chaves de uma sala, que será adaptada aos alunos com deficiência do Projeto Guri.

Na ocasião, receberam as chaves a coordenadora do Projeto Guri em Itapeva Stefany Arruda, o supervisor Educacional Vanderlei Oliveira e a cantora Mariinha Falcin, que agradeceram aos gestores públicos pela cessão do local, permitindo melhores condições de acessibilidade aos alunos.

A chefe do Poder Executivo visitou as aulas de aula, interagiu com os alunos e professores, além de assistir uma apresentação da Banda do Projeto Guri, com alunos de 10 a 17 anos.

A prefeita também explicou que o novo espaço tem o objetivo de ampliar a oferta de aulas. “A iniciativa visa fortalecer a inclusão e o desenvolvimento cultural, fazendo com que mais pessoas tenham acesso às atividades educativas de qualidade”, explicou.