Nesta segunda-feira, dia 17/02, inicia a semana de coleta de materiais que possam contribuir para criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Caminhões da Prefeitura Municipal de Itapeva e da Coleta Seletiva, juntamente com as Cooperativas, estarão passando pelos bairros no decorrer da semana.

Separe materiais que possam acumular água e fique atento ao cronograma divulgado para a data indicada em seu bairro!