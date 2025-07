Itapevenses se destacam e conquistam ótimos resultados nos Jogos Regionais

A delegação itapevense está fazendo bonito na 67ª edição dos Jogos Regionais, na cidade de Itapetininga-SP.

Logo no início dos jogos, Itapeva brilhou nas partidas, com destaque para as equipes de vôlei de praia.

Confira a programação e os resultados do primeiro dia de jogos:

Resultados – 04/07:

Vôlei de Praia Masculino

Itapeva 2 x 0 Piedade

Parciais: 21×14 / 21×6

Vôlei de Praia Feminino

Itapeva 2 x 0 Itaberá

Parciais: 21×16 / 21×18

Futebol Feminino Livre

Itapeva 1 x 1 São Roque

Basquete Masculino Sub-21

Itapeva 47 x 54 São Roque

Itapeva está disputando em 17 modalidades com mais de 150 atletas. Boa sorte a todos!