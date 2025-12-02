Atletas itapevenses se destacam no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2025

Entre os dias 28 e 30 de novembro, os atletas itapevenses Julio César, Carla Alessandra, Nelson Rodrigues e Gabriel Alefe participaram do Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2025, realizado na cidade de Barueri (SP). O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), reuniu competidores de diversos estados brasileiros e países da América do Sul, consolidando-se como uma das principais competições do calendário da modalidade.

Durante três dias de disputas intensas, atletas das categorias juvenil, adulto e master buscaram o título continental em um campeonato marcado pelo alto nível técnico. Entre os destaques da delegação itapevense, a atleta Carla Alessandra conquistou o vice-campeonato na categoria Master III – faixa marrom – meio pesado, além de garantir o 3º lugar no absoluto, resultado que reforça sua trajetória e desempenho na modalidade.

Representando a equipe Team Maurinho, os atletas competiram em nome da cidade de Itapeva (SP) e celebraram a participação como mais uma etapa importante no fortalecimento do esporte no município. Segundo os atletas, os resultados alcançados são fruto não apenas da dedicação individual, mas também do apoio recebido pela comunidade esportiva local.

A equipe agradeceu o apoio da Prefeitura Municipal de Itapeva, por meio da prefeita Coronel Adriana Duch Machado e do secretário de Esportes Ronaldo, que têm incentivado a participação dos atletas em competições oficiais. Os atletas também destacaram o trabalho do professor Mauro Sérgio e o suporte dos alunos da academia, fundamentais para a preparação da equipe.

Com mais essa participação expressiva, os itapevenses reforçam a presença da cidade no cenário do Jiu-Jitsu sul-americano e seguem em preparação para novos desafios para o ano de 2026.