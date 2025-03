Itapeva marcou presença na EXPO CBC & CLUBES 2025

Entre os dias 11 e 15 de março, Campinas sediou o maior encontro da comunidade esportiva do Brasil: a EXPO CBC & CLUBES e o Fórum Nacional de Formação Esportiva 2025, realizados no Royal Palm Hall. O evento reuniu os principais clubes esportivos do país, patrocinadores, fornecedores e grandes nomes do esporte olímpico, promovendo o desenvolvimento do esporte e a formação de atletas.

Itapeva esteve muito bem representada pelo Professor Takeshi Yokoti, técnico da SEMJEL (Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer), que acompanhou de perto as discussões, trocas de experiências e inovações que irão fortalecer ainda mais o esporte na cidade.