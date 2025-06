Após denúncia anônima, Polícia Militar e GCM apreendem drogas

Na terça-feira (16), Policiais Militares de Apiaí, após denúncia anônima de tráfico em residência no bairro de Lageado, em operação conjunta com a GCM, foram ao local da denúncia. Em contato com as proprietárias, foi autorizada a entrada das equipes na residência.

Em um dos quartos da casa foram localizados R$ 2.190,00 em espécie, um tijolo de maconha e duas pedras de crack. Também foram encontradas 3 balanças de precisão usadas para pesar os entorpecentes e 3 facas.

Foi dada voz de prisão e, após serem encaminhadas ao Plantão de Polícia, ambas foram liberadas e responderão em liberdade.

Apreensões:

R$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais)

3 (três) facas

3 (três) balanças

2 (dois) telefones celulares

0,664 kg de maconha

0,044 kg de crack

SUA DENÚNCIA É MUITO IMPORTANTE

Como denunciar:

* Ligue 181 (sigilo garantido)

* Ou acesse o site do Disque Denúncia: https://www.webdenuncia.sp.gov.br/cidadao/denuncie