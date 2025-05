Atletas itapevenses disputam a 3ª Copa Feminina de Futebol

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Esportes-Semjel participou, da 3ª Copa Feminina de Futebol, em Votorantim-SP, no último sábado (17). A equipe de futebol feminino de Itapeva entrou em campo para enfrentar a forte equipe do EC São Bernardo.

Em um jogo disputado, a equipe Itapevense acabou sendo superada por 1×0. Mesmo com o resultado, as atletas mostraram garra e seguem firmes na competição! No dia 31 de maio, voltam a campo precisando apenas de um empate para garantir a classificação.

A competição reúne grandes equipes de nível federado como São Bento, São Bernardo e Campinas, elevando ainda mais o nível dos confrontos. Um momento especial do dia foi a visita do craque Capitão Rodrigo, jogador do Magnus Futsal, que esteve presente e gravou uma matéria com as atletas de Itapeva para a TV TEM.