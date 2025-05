Seu projeto planejado com a menor taxa do mercado? Com Italínea DÁ

Quando algo dá certo, a gente repete. E melhora. A Italínea relança em 2025 uma das campanhas mais queridas da marca: Com Italínea DÁ. E na loja Italínea Itapeva, referência em móveis planejados há 17 anos, essa nova edição chega com condições que tornam o sonho do móvel planejado mais acessível do que nunca.

Se no ano passado a campanha já encantou o público, agora ela volta ainda mais forte, com a menor taxa do mercado moveleiro, parcelamento em até 24 vezes e até 90 dias para começar a pagar. É a combinação perfeita entre beleza, funcionalidade e um pagamento que cabe no seu bolso.

É tempo de realizar. Aquela cozinha que você tanto imagina, o dormitório dos seus sonhos ou o espaço planejado para o home office agora estão ao seu alcance. Com Italínea DÁ para transformar sua casa em um lar do jeito que você sempre quis.

Na loja Italínea Itapeva, a equipe já está pronta para atender com atenção, carinho e total comprometimento em cada projeto. A cozinha segue como o ambiente mais desejado, mas o showroom também oferece soluções inteligentes para dormitórios, lavanderias e muito mais.

Para Elaine, fundadora da loja, essa campanha vai além das facilidades comerciais. “Fazer móveis planejados é mais do que vender um produto. É participar de uma fase importante da vida do cliente. E quando a condição é boa, tudo flui com mais leveza. É isso que estamos oferecendo agora: oportunidade com propósito”.

Serviço:

Italínea Itapeva – Rua Benjamin Constant, 400 – Itapeva/SP

(15) 99623-2451 / (15) 99701-7848 (WhatsApp)

italineaitapeva.com.br | @italinea_itapeva