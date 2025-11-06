Emoção, reencontros e sorrisos marcaram o Ita News de Ouro 2025

Na noite de 31 de outubro, o salão de festas Manacá foi palco do Ita News de Ouro 2025, evento que celebrou os principais destaques do ano em Itapeva e região. O tapete vermelho recebeu profissionais e personalidades que se destacaram em suas áreas, em uma noite marcada por glamour, emoção e reconhecimento.

Um dos momentos mais comoventes foi a homenagem ao senhor Raul Hussne, que recebeu calorosas demonstrações de carinho do público e familiares. A premiação reafirmou o propósito do evento: valorizar quem inspira, transforma e faz a diferença.

O encerramento ficou por conta da dupla Mariana e Mateus, que animou o público com um repertório que misturou sucessos autorais e clássicos sertanejos.

Para 2026, a organização já anunciou uma atração nacional: Paulo Ricardo, que promete uma edição inesquecível.

O evento contou com apoio de diversos parceiros e fornecedores locais, que contribuíram para o sucesso de mais uma edição do Ita News de Ouro, consolidado como o maior evento de premiação da região.

Nos encontramos em 2026! Até lá!

Confira abaixo as fotos:

