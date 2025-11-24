Estudante da zona rural de Ribeirão Grande conquista vaga em intercâmbio para a Nova Zelândia

A estudante Rafa, moradora da zona rural de Ribeirão Grande, foi selecionada para participar do programa “Prontos pro Mundo”, iniciativa que vem transformando a vida de jovens em todo o Estado ao oferecer oportunidades de intercâmbio internacional.

Apaixonada pela língua inglesa desde a infância, Rafa conta que o interesse pelo idioma sempre fez parte de sua rotina. Ela começou a aprender sozinha, assistindo a filmes, lendo livros e até utilizando materiais didáticos por conta própria.

“Estudar inglês sempre foi natural pra mim. Era como se eu já tivesse uma afinidade com a língua desde muito pequena”, relembra.

O sonho do intercâmbio sempre existiu, mas parecia distante até o surgimento do programa. A partir daí, sua dedicação aumentou: pesquisou sobre o processo seletivo, conversou com participantes e direcionou seus estudos para alcançar o objetivo.

A estudante destaca que nada disso seria possível sem o apoio da família, amigos e profissionais da escola. Filha de Tatiane Inês da Silva, doméstica, e Luiz Paulo Ribeiro de Proença, gerente, ela reforça que o incentivo da mãe foi decisivo.

“Ela sempre acreditou em mim e me apoiou em cada passo. Compartilhar essa conquista com quem está ao meu lado tem sido maravilhoso”, afirma.

Rafa estuda na Escola Estadual do Bairro Ferreira dos Matos, que tem como diretora Talita e CGPs Robison Siqueira e Joanides, profissionais que também acompanharam o percurso da aluna nesta jornada.

Agora, a jovem se prepara para embarcar rumo à Nova Zelândia, onde viverá uma experiência que considera transformadora.

“Espero aprender muito, descobrir uma nova versão de mim mesma e compartilhar o melhor de quem eu sou. A Nova Zelândia com certeza vai me ajudar a expandir meus horizontes”, diz.

O programa “Prontos pro Mundo” tem se destacado por abrir fronteiras, promover intercâmbios culturais e ampliar perspectivas para estudantes da rede pública. E, para Rafa, esse é apenas o início de uma nova etapa: cheia de expectativas, crescimento pessoal e sonhos que começam a se realizar.