Inscrições para o programa de alfabetização gratuita para adultos encerram dia 11

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Educação informa que as inscrições estão abertas até o dia 11, para o programa de alfabetização gratuita para adultos. As aulas serão ministradas nos bairros Morada do Bosque e Pacova.

A iniciativa é voltada a pessoas não alfabetizadas, prioritariamente em analfabetismo absoluto, com idade de 15 anos ou mais. Para fazer a inscrição acesse o link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnoPE_06j61jP1BfwXUE_d4C7-FrASZOeUkwPcRB6e5SX7xQ/viewform.

A ação faz parte do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) é um programa federal coordenado pelo Ministério da Educação (MEC) que visa a universalização da alfabetização de jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos no Brasil. Ele busca promover a superação do analfabetismo e a continuidade dos estudos, além de contribuir para a cidadania.