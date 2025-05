Estão abertas as inscrições para o Enem 2025

A inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começou na segunda-feira (26). As provas serão realizadas em dois domingos, nos dias 9 e 16 de novembro. Todos os candidatos devem se inscrever até 6 de junho.

Para se inscrever:

Acesse a Página do Participante: Visite (https://enem.inep.gov.br/participante);

Faça login com sua conta Gov.br: Utilize seu CPF e senha cadastrados. Se não possuir uma conta, crie uma seguindo as instruções no site;

Preencha seus dados pessoais: Informe CPF, data de nascimento, endereço, entre outros;

Escolha o idioma da prova de língua estrangeira: Opte por inglês ou espanhol;

Responda ao questionário socioeconômico: Forneça informações sobre sua situação econômica e educacional;

Envie uma foto atual: Carregue uma foto recente para identificação no dia da prova.

Finalize a inscrição: Revise todas as informações e conclua o processo.

Pague a taxa de inscrição: O valor é de R$ 85,00 e deve ser pago até 11 de junho de 2025. O pagamento pode ser feito via boleto bancário, Pix, cartão de crédito ou débito

A inscrição só será confirmada após o pagamento da taxa, exceto para candidatos isentos.

Quem tem direito à isenção do Enem 2025?

Quem fez o pedido de gratuidade também precisa confirmar a inscrição neste momento. Alunos do 3º ano do ensino médio de escolas públicas têm direito de fazer a prova de graça mesmo que não tenham feito o pedido de gratuidade. Basta confirmar a inscrição agora. O restante deve pagar R$ 85 até 11 de junho.

O que muda nesta edição do Enem?

Este ano, os alunos de escolas públicas terão pela primeira vez a ficha preenchida previamente. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a ideia é facilitar o acesso desse grupo à prova.

— Basta o aluno entrar no endereço da página, confirmar a inscrição e fazer a opção pela prova de línguas — afirmou o ministro.

O teste voltará a dar certificado de conclusão de ensino médio para aqueles que não completaram essa etapa escolar. Para isso, é preciso tirar pelo menos 450 em cada prova e 500 na redação.

(Via portal O Globo / Imagem produzida na unidade Botafogo do curso AZ. Foto: Leo Martins / Agência O Globo)