Crianças com Transtorno do Espectro Autista participam de Oficina de decoração de Ovos de Páscoa

O Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realiza na Escola de Gastronomia, oficina de decoração de ovos de Páscoa, para crianças com Transtorno do Espectro Autista-TEA.

Nesta terça-feira (15), os alunos das Escolas Municipais, Serviços Especializados, APAE e CEAPEM participaram da iniciativa.

Na ocasião, os participantes podem desenvolver a criatividade, além de serem beneficiados com momentos de inclusão e diversão. Nesta quarta-feira (16) estarão presentes os da Apae Educação para toda a vida. Estas iniciativas fazem parte das ações de conscientização sobre o autismo.