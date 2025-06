Incêndio é registrado na Vila Isabel

Na noite desta segunda-feira (16), um incêndio foi registrado na Vila Isabel, próximo à escola Sesi, em Itapeva. A prefeita é representantes da Prefeitura estiveram no local. Confira na íntegra a nota oficial:

“A Prefeitura Municipal de Itapeva informa que, na data de hoje (16), um incêndio de causa ainda desconhecida atingiu uma área, onde estavam sendo depositados materiais provenientes da limpeza das frentes de residências do município. Esses materiais estavam sendo temporariamente armazenados no local até a retirada definitiva para o município de Iperó, ação que já resultou no transporte de 25 caminhões bitrem de carga até o momento.

O Corpo de Bombeiros está no local e verificou que o incêndio teve início em dois pontos distintos, distantes um do outro, o que reforça a necessidade de uma apuração mais detalhada sobre as possíveis causas. Até o momento, a extensão do fogo é de aproximadamente 400 metros quadrados e as equipes seguem trabalhando para o completo controle das chamas.

Além do Corpo de Bombeiros, o município também acionou o caminhão-pipa da empresa Maringá de Votorantim. Informamos que, no momento, o caminhão-pipa da CCR não se encontra no município. As equipes de transportes rurais e administrações regionais da Prefeitura também foram mobilizadas para reforçar os esforços de combate ao incêndio.

Estão presentes no local: a Prefeita Municipal Coronel Adriana Duch Machado, Secretário de Meio Ambiente Paulinho Saponga, Secretário de Finanças Laércio Lopes, Secretário de Transportes e Serviços Rurais Laurindo Lopes, Secretário de Administrações Regionais Eduardo Silva e Secretário de Relações Institucionais Oséas Campolim.

Reiteramos que a segurança da população é prioridade e que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para controlar a situação e investigar as causas do ocorrido.

Agradecemos a compreensão de todos e seguimos à disposição para novos esclarecimentos”.