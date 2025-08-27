Incêndio de grandes proporções em empresa de pinus e resina em Buri

Equipes do Corpo de Bombeiros de Itapetininga, Angatuba, Itapeva e de Capão Bonito trabalham intensamente para controlar um incêndio de grandes proporções que atinge uma empresa de pinus e resina, em Buri.

De acordo com as primeiras informações, o fogo teria começado por volta das 2h desta madrugada, em um galpão utilizado como estoque. A empresa estava fechada no momento, e de acordo com as informações, não houve registro de feridos.

As chamas se espalharam rapidamente pela estrutura, exigindo reforço de diferentes unidades dos Bombeiros. A Defesa Civil do Estado também está acompanhando a ocorrência de perto.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio nem a extensão dos danos. As autoridades seguem no local e a situação está sendo monitorada.

(Texto e imagens: Buri Conectado / Michel Lopes)