PolicialRegião

Incêndio de grandes proporções em empresa de pinus e resina em Buri

Jornal Ita News
Jornal Ita News
1 min Leitura

Equipes do Corpo de Bombeiros de Itapetininga, Angatuba, Itapeva e de Capão Bonito trabalham intensamente para controlar um incêndio de grandes proporções que atinge uma empresa de pinus e resina, em Buri.

De acordo com as primeiras informações, o fogo teria começado por volta das 2h desta madrugada, em um galpão utilizado como estoque. A empresa estava fechada no momento, e de acordo com as informações, não houve registro de feridos.

As chamas se espalharam rapidamente pela estrutura, exigindo reforço de diferentes unidades dos Bombeiros. A Defesa Civil do Estado também está acompanhando a ocorrência de perto.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio nem a extensão dos danos. As autoridades seguem no local e a situação está sendo monitorada.

 

(Texto e imagens: Buri Conectado / Michel Lopes)
Artigo Anterior Neoenergia Elektro é eleita a melhor empresa para trabalhar no interior de São Paulo pelo prêmio Great Place to Work 2025
Próximo Artigo A pedido da população, quiosques e bancas de jornais em praças estão de volta
Deixe um comentário

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

BR Radiadores