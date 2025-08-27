Empresa fica destruída após incêndio, em Buri

Um incêndio de grandes proporções destruiu parte de uma fábrica de pinus e resina no bairro Fundão, em Buri (SP), na madrugada desta quarta-feira (27). O fogo começou por volta das 2h13 e só foi controlado às 13h05, após mais de dez horas de trabalho dos bombeiros.

A operação mobilizou oito viaturas e 21 profissionais de quatro cidades da região, além de cerca de 160 mil litros de água. As chamas atingiram um galpão de 1.000 m² usado para estoque de resinas e se espalharam para áreas próximas, alcançando também uma plantação de pinus.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros permaneceram no local até a tarde desta quarta-feira.

Imagens: reprodução Corpo de Bombeiros