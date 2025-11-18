Policial

Incêndio em carro na Acácio Piedade reforça sequência de casos sem causa definida

Um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira (18), na Avenida Acácio Piedade, próximo à Igreja Presbiteriana, uma das principais vias de acesso de Itapeva. O fogo rapidamente chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar o incêndio. Ninguém ficou ferido e os danos foram apenas materiais.

O caso, no entanto, acende novamente o alerta: este é mais um episódio de veículo incendiado registrado no município nos últimos meses, sem causas aparentes. As ocorrências têm se repetido em diferentes regiões da cidade, o que levanta dúvidas sobre uma possível relação entre elas.

Até o momento, não há confirmação sobre o que teria provocado o incêndio, e ainda não é possível afirmar se se trata de coincidência ou de ações intencionais.

