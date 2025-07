Incêndio de grandes proporções é registrado em Capão Bonito

A ocorrência teve apoio das equipes de Itapeva e Itapetininga.

Confira a NOTA OFICIAL emitida pela DEFESA CIVIL DE Capão Bonito.

INCÊNDIO ⚠️

📍Rua 24 de Fevereiro – Capão Bonito/SP

Na noite de ontem, quinta-feira (03/07), às 19h16, a Defesa Civil de Capão Bonito recebeu um chamado de ocorrência de incêndio de grandes proporções, informado pelo servidor público Sr. Carmo Henrique. De imediato, foi acionado o Corpo de Bombeiros de Capão Bonito, que confirmou a gravidade do incêndio em um dos galpões da empresa Depósito Central, especializada em materiais de construção.

A partir daquele momento, foi iniciada uma grande ação conjunta de emergência, envolvendo diferentes órgãos públicos e empresas privadas, com o objetivo de controlar e extinguir as chamas. Participaram diretamente da operação:

🔹 Corpo de Bombeiros de Capão Bonito, Itapeva, Itapetininga e Sorocaba

🔹 Defesa Civil Municipal

🔹 Guarda Civil Municipal e Polícia Militar

🔹 Secretaria de Obras, com caminhão-pipa e equipes de apoio

🔹 Sabesp

🔹 Empresas privadas da região

Por segurança, duas residências, um estacionamento e parte da estrutura do Depósito Central foram interditados. A operação foi temporariamente pausada às 23h20, porém uma reignição foi detectada durante a madrugada, demandando o retorno da equipe do Sgtº Adriano para eliminação dos focos remanescentes.

A Defesa Civil permaneceu realizando novas vistorias técnicas no local nos próximos dias e um Relatório Técnico Completo será emitido com os detalhes da ocorrência e suas consequências.

Equipes e profissionais envolvidos:

➡️ Corpo de Bombeiros

* Sgtº Isac e equipe (Capão Bonito)

* Capitão Shutts (Itapeva)

* Major Reno e equipe

* Demais integrantes do COBOM

➡️ Servidores Municipais – Secretaria de Obras e Agropecuária

* Renato Ferraz, Fabiano Mendes, Diego Zanetini

* Carmo Henrique

* Felipe Marquez – Secretário

➡️ Secretaria de Planejamento

* Rodrigo Brandini (COMDEC)

* Adalberto Rorato

➡️ Secretaria de Segurança Pública

* Gilberto Tobias – Secretário

* José Saito – Secretário

* Reinaldo Adriano – Defesa Civil

* Equipes da GCM e Demutran

* Demais servidores municipais

A Defesa Civil agradece o empenho de todas as equipes envolvidas e reforça seu compromisso com a segurança da população.

Defesa Civil somos todos nós!

📍 Local do incêndio: Clique aqui para localização

A Prefeitura Municipal de Capão Bonito presta solidariedade aos proprietários e funcionários do Depósito Central, importante empresa de nossa cidade.

Crédito do vídeo: Notícias de Capão Bonito