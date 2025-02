Ita News de Ouro elege os melhores de 2024 foi um evento imperdível que celebrou as conquistas e inovações do ano. Nesta edição, destacamos os profissionais, empresas e iniciativas que se destacaram em suas áreas, reconhecendo o talento e a dedicação que moldam o futuro.

Com uma cerimônia repleta de emoção e surpresas. Junte-se a nós para homenagear os protagonistas que fizeram a diferença e inspire-se com as histórias de sucesso que definiram 2024!

