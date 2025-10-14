Vereadores debatem sobre unidade do IML em Itapeva

Executivo e Legislativo estão em tratativas com o Estado para viabilizar.

O futuro do Instituto Médico Legal (IML) em Itapeva entrou em debate na Câmara nesta segunda-feira (13). Em uma sessão sem projetos de lei para votação, os vereadores criticaram a falta de auxiliares de necropsia disponíveis para colocar a unidade local em funcionamento e pressionaram o governo pela regularização.

O assunto voltou à pauta nas últimas semanas, após denúncias apresentadas por um cidadão na tribuna do povo, que alertaram para inconsistências no serviço que vem sendo prestado para a região junto ao IML de Sorocaba.

“O IML é uma coisa importantíssima para a cidade e para a região. Nós vamos ter que ir na Alesp, porque o negócio parou no meio do caminho, enroscou. O Município, segundo a prefeita, não pode colocar mais funcionários, mas para o estado está maravilhoso? Vou sugerir que marquemos com vereadores da região para irmos na Alesp pressionar”, afirmou a vereadora Áurea Rosa (PP), que também questionou a demora causada pela distância no atendimento.

Nesse cenário, o vereador Dr. Marcelo Poli (PL) reforçou a preocupação. “O IML tem suma importância para a cidade e para a região inteira. Acho que houve uma falha do estado e do Executivo (municipal), mas pelo menos há um interesse do Município e do estado para que seja feita essa regulamentação do auxiliar de necropsia. Há um questionamento da lei sobre a disponibilidade de um funcionário municipal para esse cargo e isso precisa ser discutido com o estado, a prefeita está aguardando o posicionamento deles”.

Por outro lado, o vereador Tarzan (PP) questionou como essa indisponibilidade de servidores poderia ser resolvida se não há concurso vigente. Assim, ele pressionou para que se avance em conversas com o Executivo. “O que a gente lamenta é a postura do Governo de São Paulo, tanto do anterior, quanto do atual. Eles não se movimentaram para fazer concurso público. O caminho é ir conversar com o governador. O (secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme) Derrite vai vir a Capão Bonito para anunciar um pacote para a região. O caminho é por ele”.

(Por Vítor Aguiar / Via Câmara de Itapeva)