Durante o evento foram homenageados Dr. Edevaldo de Medeiros, Juiz da Vara Federal de Itapeva e Dra. LuciMara Carlesse, advogada previdenciarista há mais de 20 anos, na região.

No início deste mês de maio, dia 10 foi realizada a terceira edição do “Seminário de Direito Previdenciário, da 76ª subseção da OAB/SP.

O evento promovido pela OAB de Itapeva, por meio da Comissão da Advocacia Previdenciária, é formado pelos advogados especialistas na área: Dra. Jaqueline Schultz (presidente), Dra. Eliane Andreia Montanari (vice-presidente), Dr. Fernando Montanari (membro), Dra. Luciane Tieme Maeda (membro) e Dr. José Pereira (membro), gestão 2022/2024.

No último dia 10 de maio, foram quatro (04) horas de palestras sobre assuntos pertinentes ao universo do direito previdenciário.

Dra. Ana Júlia Avansi da cidade de Leme/SP, falou sobre um tema que diz respeito a todos os advogados atuantes na área: “Gestão de Escritório” e Dra. Vanusa Mendes, do município de Indaiatuba/SP, abordou o tema sobre: Auxílio Por Incapacidade X Reflexos do Direito do Trabalho”.

Segundo a presidente da Comissão, Dra. Jaqueline Schultz, as duas palestrantes são previdenciaristas de renome no cenário brasileiro e trouxeram assuntos que fazem parte do dia-a-dia do profissional que atua com direito previdenciário.

“Foi uma honra para todos nós da subseção de Itapeva e região, receber em nossa cidade Dra. Ana Julia e Dra. Vanusa, além de dominarem os assuntos; foram extremamente generosas com todos os colegas presentes no evento”, disse.

Na oportunidade foram homenageados Dr. Edevaldo de Medeiros, Juiz da Vara Federal de Itapeva e Dra. LuciMara Carlesse, advogada previdenciarista há mais de 20 anos, na região.

Ao final, também foram sorteados brindes aos advogados presentes.

Agradecimentos:

Dra. Ana Júlia Avansi (kit completo de tabelas previdenciária); Dra. Vanusa Mendes (Curso de Aposentadoria Especial); Dra. Renata Domingues – CrescerJus (Um curso e um livro); Autoposto Marinho (02 Vales Combustíveis no valor de R$ 100,00 cada um); Loja Mister 21 Conceito (uma gravata); Loja Avatim Itapeva (um kit presente); Loja Carmen Steffens Itapeva (02 chinelos da estação).