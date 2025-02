Idoso de 67 é atacado com golpes de enxada no Jardim Bela Vista

Um senhor de 67 anos foi atacado por outro homem no Jardim Bela Vista, em Itapeva, com golpes de enxada. Ele estava em uma área de mata, próximo ao condomínio Residencial das Rosas.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e ao chegar no local se deparou com o idoso ao lado do homem que o agrediu, com ferimentos nos braços, na cabeça e no rosto.

A Polícia Militar também atendeu a ocorrência e confirmou ter encontrado o sujeito com a enxada. Ele foi preso em flagrante e levado à Delegacia Seccional de Itapeva.

O senhor agredido foi socorrido e teve os cuidados médicos necessários.