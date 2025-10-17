Vereador Marinho propõe reabertura da Escola Municipal de Formação Musical Prof. Hugo Belezia

O presidente da Câmara Municipal de Itapeva, vereador Marinho Nishiyama, apresentou a Indicação nº 713/2025, solicitando à prefeita municipal que adote as providências necessárias para a reabertura da Escola Municipal de Formação Musical Professor Hugo Belezia, reconhecendo sua importância histórica, social e cultural para o município.

A instituição, criada pela Lei Municipal nº 163/1986 e reorganizada pela Lei nº 2.079/2003, teve papel fundamental na formação musical gratuita e inclusiva de centenas de crianças, adolescentes e jovens. Em 2022, a escola atendia cerca de 300 alunos, oferecendo acesso democrático à educação musical, à cultura e à cidadania. No entanto, suas atividades foram suspensas em junho daquele ano, sob o argumento de que o prédio passaria por reformas — obras que, segundo o vereador, ainda não foram iniciadas, deixando o espaço fechado há quase três anos.

Na justificativa, Nishiyama destacou que a Escola Hugo Belezia representa um patrimônio imaterial de Itapeva, carregando a memória de um educador que dedicou sua vida ao ensino da música e à formação de gerações. “Reativá-la não é apenas cumprir um compromisso administrativo, é resgatar a esperança, a cultura e o direito de sonhar através da arte”, afirmou o parlamentar.

O vereador também embasou sua proposta na Constituição Federal de 1988, que garante o direito à educação e à cultura como dever do Estado e direito de todos. Para ele, a reabertura da escola significa promover inclusão, cidadania e desenvolvimento humano, especialmente entre os jovens em situação de vulnerabilidade.

(Imagem via redes sociais / apresentação antiga da Escola)