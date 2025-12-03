EE Honorato Ferreira da Silva promove última reunião de pais do “Dia de Quem Cuida de Mim”

A Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva realizou, no dia 2 de dezembro, a última reunião de pais do projeto “Dia de Quem Cuida de Mim” com chave de ouro. A atividade, conduzida pelo diretor Rogério de Moura Jorge, reuniu responsáveis e comunidade escolar para um momento de orientações, reconhecimento e celebração.

Durante o encontro, foram repassados avisos importantes sobre a participação da escola na premiação promovida pela URE de Apiaí, marcada para o dia 5 de dezembro. Na ocasião, também ocorreu a entrega das camisetas que serão utilizadas pelos alunos e representantes durante a cerimônia.

O diretor destacou ainda o engajamento das famílias ao longo do ano, especialmente no incentivo aos estudantes durante a realização do SARESP 2025, fator considerado essencial para o bom desempenho escolar.

A reunião também foi marcada pela premiação dos estudantes destaque no programa “Aluno Presente”, que reconhece a assiduidade, o comprometimento e o esforço dos alunos ao longo do ano letivo.

Com clima de colaboração e entusiasmo, a escola reforçou a importância da parceria entre família e instituição, celebrando mais um ano de trabalho conjunto em prol da educação de qualidade.