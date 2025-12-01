EE Honorato Ferreira da Silva agita em Concurso de Fantasia e ações do Novembro Azul

A Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva, localizada no Distrito de Itaboa, em Ribeirão Branco, movimentou sua comunidade escolar, no último dia (29), com uma programação especial reunindo cultura, conscientização e muita criatividade.

Entre os destaques do evento, estiveram o aguardado Concurso de Fantasia, o desfile da Fanfarra HFS e a emocionante dramatização do poema “A Boneca”, de Olavo Bilac.

O desfile percorreu o espaço escolar acompanhado pela Fanfarra HFS, que animou o público com ritmo e energia.

Na sequência, o Grêmio Estudantil juntamente com os demais estudantes protagonizaram com a apresentação da dramatização do poema A Boneca, encantando os presentes com uma interpretação sensível e bem ensaiada.

Além das apresentações culturais, a escola reforçou a campanha Novembro Azul, promovendo momentos de conscientização sobre a saúde do homem e a importância da prevenção.