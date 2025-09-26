EE Honorato Ferreira da Silva participa do Clube de Leitura Gato Preto com foco na obra A Queda do Céu

A Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva, da Unidade Regional de Ensino de Apiaí marcou presença, no último dia (25), do renomado projeto Clube de Leitura Gato Preto, promovido pela EFAPE (Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação) em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Nesta edição, o clube teve como obra central o impactante livro A Queda do Céu, de Davi Kopenawa e Bruce Albert, que traz à tona a cosmovisão Yanomami e importantes reflexões sobre meio ambiente, ancestralidade e resistência indígena.

O envolvimento do professor Articulador de Sala de Leitura Claudinei Ribeiro de Almeida da EE Honorato Ferreira da Silva foi destaque no projeto, que participou do debate crítico sobre temas atuais, como a preservação da floresta amazônica, o respeito à diversidade cultural e a valorização das vozes originárias.

A iniciativa também faz parte da proposta pedagógica da escola, que busca formar cidadãos críticos, conscientes e engajados nas causas sociais e ambientais.

“A participação no Clube de Leitura Gato Preto reforça o compromisso da EE Honorato Ferreira da Silva com uma educação pública de qualidade, voltada para a formação humana e cidadã”, finalizou o Diretor Escolar Rogério de Moura Jorge.