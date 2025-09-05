Estudantes da EE Honorato Ferreira da Silva conquistam vice-liderança no futsal sub-12 em Apiaí

As jovens atletas da Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva, localizada no Distrito de Itaboa, Ribeirão Branco, fizeram bonito na competição regional de futsal sub-12, realizada recentemente na cidade de Apiaí. Com muita garra e determinação, a equipe garantiu o título de vice-líder, consolidando o talento e o esforço das estudantes no esporte.

A disputa contou com a participação de diversas equipes da região, proporcionando um ambiente competitivo e desafiador para as pequenas jogadoras. A equipe da Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva destacou-se desde a fase inicial, apresentando um desempenho sólido tanto na defesa quanto no ataque.

Segundo a professora de Educação Física responsável, Ellen Keruane Gonçalves Rodrigues, o resultado é fruto de um trabalho contínuo que alia treinamento, disciplina e espírito de equipe. “Estamos muito orgulhosos do que essas meninas conseguiram. Elas mostraram comprometimento e superação em cada partida”, afirmou.

“Além da conquista esportiva, a participação das alunas no futsal contribui para o desenvolvimento físico, social e emocional, promovendo valores importantes como a cooperação, o respeito e a perseverança”, reforçou Del de Barros, secretário municipal de esportes de Ribeirão Branco.

A direção da EE Honorato Ferreira da Silva parabenizou os estudantes pela conquista e destacou que o esporte é uma ferramenta essencial para a formação integral dos alunos. “Nossa missão é oferecer oportunidades que vão além da sala de aula, e ver nossos alunos brilhando em competições como essa nos enche de orgulho”, declarou o diretor escolar professor Rogério de Moura Jorge.

Com o título de vice-liderança, a equipe já pensa nos próximos desafios e na continuidade do crescimento no futsal e em outras modalidades esportivas.