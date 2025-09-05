Esportes

Estudantes da EE Honorato Ferreira da Silva conquistam vice-liderança no futsal sub-12 em Apiaí

Jornal Ita News
Jornal Ita News
2 min Leitura

As jovens atletas da Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva, localizada no Distrito de Itaboa, Ribeirão Branco, fizeram bonito na competição regional de futsal sub-12, realizada recentemente na cidade de Apiaí. Com muita garra e determinação, a equipe garantiu o título de vice-líder, consolidando o talento e o esforço das estudantes no esporte.

A disputa contou com a participação de diversas equipes da região, proporcionando um ambiente competitivo e desafiador para as pequenas jogadoras. A equipe da Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva destacou-se desde a fase inicial, apresentando um desempenho sólido tanto na defesa quanto no ataque.

Segundo a professora de Educação Física responsável, Ellen Keruane Gonçalves Rodrigues, o resultado é fruto de um trabalho contínuo que alia treinamento, disciplina e espírito de equipe. “Estamos muito orgulhosos do que essas meninas conseguiram. Elas mostraram comprometimento e superação em cada partida”, afirmou.

“Além da conquista esportiva, a participação das alunas no futsal contribui para o desenvolvimento físico, social e emocional, promovendo valores importantes como a cooperação, o respeito e a perseverança”, reforçou Del de Barros, secretário municipal de esportes de Ribeirão Branco.

A direção da EE Honorato Ferreira da Silva parabenizou os estudantes pela conquista e destacou que o esporte é uma ferramenta essencial para a formação integral dos alunos. “Nossa missão é oferecer oportunidades que vão além da sala de aula, e ver nossos alunos brilhando em competições como essa nos enche de orgulho”, declarou o diretor escolar professor Rogério de Moura Jorge.

Com o título de vice-liderança, a equipe já pensa nos próximos desafios e na continuidade do crescimento no futsal e em outras modalidades esportivas.

Artigo Anterior TCE reprova contas de 2022 da Prefeitura de Itapeva, gestão Mário Tassinari
Próximo Artigo Novos advogados receberam suas carteiras em sessão solene na OAB de Itapeva
Deixe um comentário

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Fogaça Materiais de Construção